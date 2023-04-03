Simon Simecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Simecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Simecek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Simon Simecek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Simon Simecek 16 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Šimon Šimeček şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Simon Simecek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Simecek'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Simon Simecek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Simon Simecek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Ağustos 2022 yılında Karvina U19
Simon Simecek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Simon Simecek şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Tošanovice (2013 - 2017)
MFK Frýdek-Místek (2017 - 2022)
MFK Karviná (2022 - )
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