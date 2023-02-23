Simon Sluga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Sluga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Sluga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Sluga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Sluga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Sluga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Sluga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Sluga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Sluga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Sluga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Sluga 17 Mart 1993 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Sluga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Simon Sluga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Sluga'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Simon Sluga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Sluga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Simon Sluga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Sluga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2007 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2008 yılında Din. Zagreb U17

21 Ağustos 2009 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2010 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2011 yılında HNK Rijeka

31 Ağustos 2011 yılında Juventus U19

30 Haziran 2012 yılında HNK Rijeka

21 Ağustos 2012 yılında Verona U19

30 Haziran 2013 yılında HNK Rijeka

9 Ağustos 2013 yılında NK Pomorac

30 Haziran 2014 yılında HNK Rijeka

1 Eylül 2014 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2015 yılında HNK Rijeka

13 Ağustos 2015 yılında Spezia Calcio

30 Haziran 2016 yılında HNK Rijeka

19 Temmuz 2019 yılında Luton

31 Ocak 2022 yılında Ludogorets

Simon Sluga kimdir

Simon Sluga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Sluga şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Rijeka, Juventus

Simon Sluga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 23 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Simon Sluga nereli

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