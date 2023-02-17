Simon Spari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Spari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Spari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Spari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Spari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Spari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Spari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Spari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Spari 16 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Simon Emil Spari şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Spari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE PLAYERS AGENT SRL yapmaktadır. Simon Spari, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Spari'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Spariboyu ve yaşı kaç

Simon Spari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Spari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Spari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Spari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Sturm Altyapı

3 Aralık 2012 yılında Gratkorn Altyap

1 Şubat 2015 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2019 yılında Karlsruhe U19

1 Temmuz 2021 yılında FAC

Simon Spari kimdir

Simon Spari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Spari şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Gratkorn (2008-)

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Simon Spari nereli

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