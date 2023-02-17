Simon Staber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Staber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Staber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Staber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Staber 9 Nisan 2001 tarihinde Bruck an der Mur şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Staber Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Staber, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Simon Staber'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Staber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Staber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Staber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Staber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AKA Kapfenberg

1 Temmuz 2016 yılında KSV IV

1 Temmuz 2017 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2018 yılında Kapfenberg II

1 Ocak 2020 yılında SV Kapfenberg

Simon Staber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Staber şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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