Simon Stehle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Stehle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Stehle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Stehle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Stehle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Stehle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Stehle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Stehle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Stehle 17 Eylül 2001 tarihinde Valladolid şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Simon Fabio Stehle şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Stehle Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S. Casado yapmaktadır. Simon Stehle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Stehle'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Stehleboyu ve yaşı kaç

Simon Stehle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Stehle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Stehle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Stehle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2018 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2020 yılında Hannover

2 Ağu 2021 yılında 1.FC K'lautern

30 Haziran 2022 yılında Hannover

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Köln

30 Haziran 2023 yılında Hannover

Simon Stehle kimdir

Simon Stehle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Stehle şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atlético Madrid, UD Levante (-2017), Hannover 96 (2017-2020)

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Simon Stehle nereli

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