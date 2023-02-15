Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Strand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Strand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Strand 25 Mayıs 1993 tarihinde Huddinge şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Simon August Love Strand şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Strand Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Sport Agency yapmaktadır. Simon Strand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 25 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Simon Strand'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Strand Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Strand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Simon Strand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Strand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında AFC Eskilstuna

1 Ocak 2013 yılında IK Frej Täby

2 Nisan 2014 yılında Huddinge IF

8 Şubat 2016 yılında Assyriska FF

15 Temmuz 2017 yılında Östers IF

4 Ocak 2018 yılında Lyngby BK

8 Şubat 2018 yılında Dalkurd

25 Şubat 2019 yılında Elfsborg

Simon Strand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Strand şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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