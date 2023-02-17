Simon Straudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Straudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Straudi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Straudi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Straudi 27 Ocak 1999 tarihinde Brunico/Bruneck şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Straudi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fair-sport GmbH yapmaktadır. Simon Straudi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Straudi'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Straudi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Straudi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Straudi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Straudi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2018 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen

5 Ekim 2020 yılında A. Klagenfurt

30 Haziran 2021 yılında W. Bremen

7 Temmuz 2022 yılında A. Klagenfurt

Simon Straudi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Straudi şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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