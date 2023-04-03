Simon Studeny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Studeny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Studeny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Simon Studeny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Simon Studeny 28 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Simon Studený şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Simon Studeny Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Simon Studeny, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Sigma Olomouc U19 futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Studeny'nin SK Sigma Olomouc U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Simon Studeny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Simon Studeny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Olomouc U17
1 Temmuz 2021 yılında Olomouc U19
Simon Studeny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Simon Studeny şuan SK Sigma Olomouc U19 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Sigma Olomouc (2012 -)
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