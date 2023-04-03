Simon Studeny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Studeny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Simon Studeny kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Studeny ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.