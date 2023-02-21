Simon Sumbera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Sumbera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Sumbera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Sumbera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Sumbera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Sumbera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Sumbera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Sumbera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Sumbera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Sumbera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Sumbera 5 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Šimon Šumbera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Sumbera Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Sumbera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Sumbera'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Sumbera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Sumbera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Sumbera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Sumbera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Zlin B

1 Ocak 2014 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2015 yılında 1.SC Znojmo

10 Ocak 2017 yılında Fotbal Trinec

18 Ocak 2019 yılında Zbrojovka Brno

11 Temmuz 2021 yılında FK Senica

17 Şubat 2022 yılında SK Lisen

2 Eylül 2022 yılında 1.SK Prostejov

31 Aralık 2022 yılında SK Lisen

Simon Sumbera kimdir

Simon Sumbera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Sumbera şuan SK Lisen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Pilana Zborovice (1998 - 2001)
SK Hanácká Slavia Kroměříž (2001 - 2003)
FC Tescoma Zlín (2003 - 2009)
FK Šardice (2006)

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Simon Sumbera nereli

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