Simon Tesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Tesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Tesar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Simon Tesar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Simon Tesar 9 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Šimon Tesař şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Simon Tesar Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Tesar'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Simon Tesar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Simon Tesar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Eylül 2022 yılında Sparta Prag U19
Simon Tesar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Simon Tesar şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AC Sparta Praha (2012 - )
Simon Tesar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Çek Cumhuriyeti U17 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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