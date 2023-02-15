Simon Thern kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Thern Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Thern adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Thern Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Thern 18 Eylül 1992 tarihinde Värnamo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Johan Simon Thern şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Thern Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Simon Thern, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 22 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Thern'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Thern Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/simonthern6/

Simon Thern Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Thern isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Simon Thern Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Thern futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Värnamo

30 Mart 2010 yılında Helsingborgs IF

31 Mart 2010 yılında Värnamo

30 Kasım 2010 yılında Helsingborgs IF

1 Ocak 2012 yılında Malmö FF

1 Ocak 2015 yılında Heerenveen

4 Şubat 2017 yılında AIK

30 Kasım 2017 yılında Heerenveen

15 Ocak 2018 yılında Norrköping

22 Şubat 2021 yılında IFK Göteborg

Simon Thern Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Thern şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simon Thern Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Värnamo (2000-2008)

İsveç takımında 10 numaralı formasıyla 23 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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