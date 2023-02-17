Simon Tschopp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Tschopp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Tschopp kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Tschopp ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Tschopp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Tschopp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Tschopp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Tschopp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Tschopp 14 Nisan 2001 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre,Portekiz uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Tschopp Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Management Nrejaj yapmaktadır. Simon Tschopp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Tschopp'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Tschoppboyu ve yaşı kaç

Simon Tschopp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Tschopp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Tschopp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Tschopp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aarau U18

1 Ocak 2019 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2022 yılında SC Cham

Simon Tschopp kimdir

Simon Tschopp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Tschopp şuan SC Cham takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Simon Tschopp nereli

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