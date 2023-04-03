Simon Vestergaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Vestergaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Vestergaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Simon Vestergaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Simon Vestergaard 10 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Simon Vestergaard Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Vestergaard'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Simon Vestergaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Simon Vestergaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında SönderjyskE U19
Simon Vestergaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Simon Vestergaard şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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