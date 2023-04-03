Simon Vestergaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Vestergaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Simon Vestergaard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Vestergaard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.