Simon Wibran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Wibran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Wibran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Wibran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Wibran 29 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Simon Wibrån şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Wibran Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Wibran, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Wibran'nin Östers IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Wibran Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Wibran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Wibran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Wibran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Östers IF

1 Nisan 2022 yılında Räppe GoIF

30 Kasım 2022 yılında Östers IF

Simon Wibran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Wibran şuan Östers IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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