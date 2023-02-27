Simonas Paulius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simonas Paulius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simonas Paulius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simonas Paulius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simonas Paulius 12 Mayıs 1991 tarihinde Kretinga şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simonas Paulius Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Transfer yapmaktadır. Simonas Paulius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Simonas Paulius'nin FA Siauliai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Simonas Paulius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simonas Paulius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simonas Paulius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simonas Paulius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Dainava

1 Temmuz 2012 yılında Ventspils

13 Şubat 2018 yılında Kauno Zalgiris

16 Temmuz 2018 yılında Widzew Lodz

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2020 yılında Kauno Zalgiris

16 Şubat 2021 yılında FA Siauliai

Simonas Paulius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simonas Paulius şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Simonas Paulius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 13 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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