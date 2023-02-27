Simonas Urbys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simonas Urbys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simonas Urbys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simonas Urbys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simonas Urbys 7 Kasım 1995 tarihinde Gargždai şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simonas Urbys Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Simonas Urbys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simonas Urbys'nin FA Siauliai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Simonas Urbys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simonas Urbys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Simonas Urbys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simonas Urbys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2013 yılında Ekranas U19

1 Ocak 2014 yılında Ekranas

1 Şubat 2015 yılında Atlantas

1 Ocak 2016 yılında Palanga

1 Şubat 2017 yılında Banga

5 Ocak 2018 yılında Palanga

1 Ocak 2019 yılında Zalgiris

30 Temmuz 2019 yılında Kauno Zalgiris

18 Şubat 2021 yılında Banga

30 Ocak 2022 yılında Akzhayik

20 Şubat 2022 yılında Suduva

7 Ocak 2023 yılında FA Siauliai

Simonas Urbys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simonas Urbys şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Simonas Urbys Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 17 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.