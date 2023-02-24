Simone Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simone Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Simone Marku kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simone Marku ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.