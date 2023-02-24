Simone Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simone Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simone Marku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Simone Marku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Simone Marku 22 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Simone Marku Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına - tarihinde katılmıştır. Simone Marku'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Simone Marku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Simone Marku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Simone Marku şuan KF Laçi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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