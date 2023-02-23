Simone Scuffet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simone Scuffet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simone Scuffet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simone Scuffet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simone Scuffet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simone Scuffet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simone Scuffet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simone Scuffet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simone Scuffet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simone Scuffet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simone Scuffet 31 Mayıs 1996 tarihinde Udine şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simone Scuffet Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Simone Scuffet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simone Scuffet'nin CFR Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simone Scuffet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/simonescuffet/

Simone Scuffet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simone Scuffet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Simone Scuffet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simone Scuffet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Udinese U19

1 Temmuz 2013 yılında Udinese

6 Ağustos 2015 yılında Como

30 Haziran 2016 yılında Udinese

16 Ocak 2019 yılında Kasımpaşa

30 Haziran 2019 yılında Udinese

19 Ağustos 2019 yılında Spezia Calcio

31 Ağustos 2020 yılında Udinese

30 Ağustos 2021 yılında APOEL Nikosia

17 Temmuz 2022 yılında CFR Cluj

Simone Scuffet kimdir

Simone Scuffet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simone Scuffet şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Udinese

Simone Scuffet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İtalya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İtalya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İtalya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İtalya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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Simone Scuffet nereli

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