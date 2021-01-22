Süper Lig'de ara transfer dönemi içerisinde bir forvet transferi yapması beklenen Galatasaray'da İtalyan golcü Simone Zaza ile anlaşıldığı öne sürüldü. Futbolseverler ise Simone Zaza ismini araştırmaya koyuldu. Peki, Simone Zaza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor? Galatasaray'a transfer oldu mu? İşte detaylar...

SİMONE ZAZA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

25 Haziran 1991 tarihinde İtalya'nın Policoro kentinde dünyaya gelen Simone Zaza, futbol kariyerini Serie A ekiplerinden Torino'da sürdürüyor. Forvet ve forvet arkası bölgelerde görev yapan Zaza, 1,86 boyunda ve sol ayağını kullanıyor.

Futbola ise İtalya'da Stella Azzurra Bernalda ve Valdera kulüplerinin alt yapısında başladı. Profesyonel kariyerine Atalanta'nın alt yapısında başlayan Simone Zaza, Sampdoria, SS Juve Stabia, FC Esperia Viareggio, Ascoli Calcio, Juventus, Sassuolo, West Ham United, Valencia, Torino takımlarında top koşturdu.

Zaza, kariyeri boyunca ise 346 maçta 112 gol kaydetti. İtalya Milli Takımı'nın da formasını giyen Zaza, 18 maçta 2 gollük katkı sundu.

GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU?

Habere göre, Simone Zaza'nın kulübü Torino ile masaya oturan Cimbom, İtalyan kulübünü satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle ikna etti. 29 yaşındaki İtalyan forvet de şampiyonluğa oynayan bir takımın formasını giymek istediği için Bologna'nın teklifin kabul etmedi ve Galatasaray'a 'Evet' dedi.