Simphiwe Mcineka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simphiwe Mcineka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simphiwe Mcineka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simphiwe Mcineka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simphiwe Mcineka 8 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Simphiwe Fortune Mcineka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simphiwe Mcineka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Simphiwe Mcineka'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simphiwe Mcineka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simphiwe Mcineka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simphiwe Mcineka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simphiwe Mcineka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Richards Bay

Simphiwe Mcineka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simphiwe Mcineka şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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