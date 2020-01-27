Simpsons dizisi geleceği yine tahmin etti! Korkutan virüsün bölümünü çekmiş
Bundan yaklaşık 30 yıl önce ABD yapımı çizgi dizi Simpsons'ın 1993 yılında çekildiği iddia edilen bölümünde, son günlerde tüm dünyayı ablukası altına alan koronavirüsün izlerini ortaya çıkardı.
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27 Ocak 2020 Pazartesi 16:19
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