Simsariye ne demek, TDK'ya göre Simsariye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Simsariye ne demek? Simsariye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi simsariye kelimesi. Peki simsariye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre simsariye nedir, simsariye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİMSARİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Simsariye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Simsariye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre simsariye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Komisyon

