Şimşek, vatandaşları bilgilendirdi

Yozgat Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzman Doktor Melih Şimşek, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle vatandaşları bilgilendirdi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Melih Şimşek, Akciğer ve meme kanseri şuan dünyada en sık görülen kanserler Akciğer kanseri erkeklerde Meme Kanseri ise bayanlarda birinci sırada yer aldığını söyledi.

Uzman Doktor Şimşek " Akciğer kanserinde en büyük sebep sigara kadınlarda ise son dönemlerde sigara kullanılması artması nedeniyle akciğer kanserini daha sık görmeye başladık birde prostat kanseri sık görüyoruz özellikle bu üç hastalıktan bahsetmemizin nedeni tarama programlarının bu üç kanserde etkili bir şekilde kullanılması Akciğer kanserinin son dönemlerde tomografi ile uzun yıllar sigara içmiş kişilerde yapılan taramalarda şüpheli görülen olgularda ileri tetkiklere geçiliyor ve salkalım katkısı sağlandığı gösterildi. Prostat kanseri için penisel düzeye bakıyoruz erkeklerde ve belirli düzeyler üstünde olan kişilerde araştırma yapılıyor. Meme kanseri ise 50 yaşın üzerinde eskiden mamografi öneriliyordu artık 40 yaşın üzerinde önerilmeye başlandı sağlıklı bireylerde dâhil bu dönemlerde yapılan mamografilerde erken teşhisle uzun süreli salkalım elde edilebiliyor. Tanıkan olduktan sonra ne yapacağız burada artık elimizde daha fazla silah var açıkçası eskiden sadece Kemoterapiyi kullanıyorduk ama artık endokrin tedaviler imbinol tedaviler özellikle radyo terapi cerrahi gibi pek çok tedavi ile tedavi sürecinin sonucunda kür şansı elde edebiliyoruz hastalarımızda bizde Yozgat Şehir Hastanemizde Kemoterapi uygulayabiliyoruz bu açıdan hastalarımızın radyo sistemi ile çalışıyoruz ve tedavilerin aksamaması sağlanıyor. Hastalarımıza özellikle söyleyeceğim şey dengeli beslenmeleri uykuya özellikle dikkat etmeleri fizik aktiviteden günlük yürüyüş olabilir egzersiz olabilir bunlardan uzak kalmamalarıdır çok dışarda duyduklarına itibar etmemeleri doktorlardan bilgi almaları gerekir. Bizler hekimler olarak her zaman yanlarındayız ve her türlü desteği yardımcı olmaya hazırız" diye konuştu.

Kaynak: İHA