Simülatör ne demek, TDK'ya göre Simülatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Simülatör ne demek? Simülatör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi simülatör kelimesi. Peki simülatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre simülatör nedir, simülatör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİMÜLATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Simülatör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Simülatör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre simülatör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öğrencelik

