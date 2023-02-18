Simun Grgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simun Grgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simun Grgic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simun Grgic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simun Grgic 21 Ekim 1999 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Šimun Grgić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simun Grgic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simun Grgic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Simun Grgic'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simun Grgic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simun Grgic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simun Grgic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simun Grgic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2021 yılında NK Orijent 1919

9 Şubat 2022 yılında NK Kustosija

Simun Grgic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simun Grgic şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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