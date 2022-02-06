Simyacılık ne demek, TDK'ya göre Simyacılık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Simyacılık ne demek? Simyacılık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi simyacılık kelimesi. Peki simyacılık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre simyacılık nedir, simyacılık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİMYACILIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Simyacılık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre simyacılık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Simyacı olma durumu

