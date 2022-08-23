Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar...

"İnsan sevince nesneler daha çok anlam kazanıyor."" Seni seviyorum, çünkü bütün evren sana ulaşmam için işbirliği yaptı." "Bizi görmek istedikleri gibi değilsek canları sıkılır.""Ona ceketimi verme önerimi reddetti. Belki de onun dünyasında mevsim yazdı." "Dünyanın bütün dağlarında, ormanlarında, bir tek yaprağı bile bir başkasının tıpkısı olarak yaratmamıştır Tanrı. Oysa siz farklı olmayı delilik sayıyorsunuz.""Bir şey istediğin zaman bütün evren arzunun gerçekleşmesi için işbirliği yapar." "Sözler, kağıda dökülmüş gözyaşlarıdır..." "Bir düşü gerçekleştirme olasılığı yaşamı ilginçleştiriyor." "En iyisini sonraya saklamayın. Yarının ne getireceğini bilemezsiniz." "Hiç kimse kendi yüreğinden kaçamaz. Bu nedenle en iyisi onun söylediklerini dinlemek." "İnsan sevdiği için sever. Aşk'ın hiçbir gerekçesi yoktur.""Ben de herkes gibiyim. Dünya gerçeklerine oldukları gibi değil de olmalarını istediğim gibi bakıyorum." "Çok yorgunum, ama uyumak istemiyorum. Yapacağım çok şey var, hayatın sonsuza dek süreceğini sandığım günlerde hep ertelediğim şeyler bunlar, sonra hayatın yaşanmaya değmeyeceğine inanmaya başlayınca da unuttuğum.""En iyi savaşçı, düşmanı dosta dönüştüren savaşçıdır." "Bir psikiyatriste içini döken insanlar, bir papazla günah çıkarırken olduğundan daha rahat konuşuyorlardı, çünkü hekimler onlara Cehennem ateşinden söz etmiyorlardı.""Sözcüklerin ötesinde bir dil var." "Yüreğin nerdeyse hazinen de oradadır.""Değeri bilinmeyen her lütuf felâkete dönüşüyor." "En kusursuz cinayet, yaşama sevincini öldürmektir.""Her gün, her gece binlerce ölüm yaşıyorum, birinizin bile şu kadarcık umurunda değilim." İlgili Haberler Görünmez bir el gibi insanların hayatına dokunmayı başaran Oğuz Atay'ın eserlerinden muhteşem alıntılar... İlginç yaşamıyla ve eserleriyle 7'den 70'e herkesi etkileyen Ernest Hemingway'in eserlerinden harika alıntılar... Uçurtma Avcısı ve Bin Muhteşem Güneş'in yazarı Khaled Hosseini'nin romanlarından yürek burkan alıntılar... Gurur ve Önyargı kitabıyla gönüllere taht kurmuş Jane Austen'dan duygu yüklü alıntılar... Rus yazar Anton Çehov'dan içinizde bir yerlere dokunacak 10 harika alıntı...