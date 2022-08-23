Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar...

Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho'nun romanlarından en güzel 20 alıntıyı sizin için hazırladık...

İrem Yıldız
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Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar... 1

"İnsan sevince nesneler daha çok anlam kazanıyor."

" Seni seviyorum, çünkü bütün evren sana ulaşmam için işbirliği yaptı."

Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar... 2

"Bizi görmek istedikleri gibi değilsek canları sıkılır."

"Ona ceketimi verme önerimi reddetti. Belki de onun dünyasında mevsim yazdı."

Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar... 3

"Dünyanın bütün dağlarında, ormanlarında, bir tek yaprağı bile bir başkasının tıpkısı olarak yaratmamıştır Tanrı. Oysa siz farklı olmayı delilik sayıyorsunuz."

"Bir şey istediğin zaman bütün evren arzunun gerçekleşmesi için işbirliği yapar."

Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar... 4

"Sözler, kağıda dökülmüş gözyaşlarıdır..."

"Bir düşü gerçekleştirme olasılığı yaşamı ilginçleştiriyor."

Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar... 5

"En iyisini sonraya saklamayın. Yarının ne getireceğini bilemezsiniz."

"Hiç kimse kendi yüreğinden kaçamaz. Bu nedenle en iyisi onun söylediklerini dinlemek."

Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar... 6

"İnsan sevdiği için sever. Aşk'ın hiçbir gerekçesi yoktur."

"Ben de herkes gibiyim. Dünya gerçeklerine oldukları gibi değil de olmalarını istediğim gibi bakıyorum."

Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar... 7

"Çok yorgunum, ama uyumak istemiyorum. Yapacağım çok şey var, hayatın sonsuza dek süreceğini sandığım günlerde hep ertelediğim şeyler bunlar, sonra hayatın yaşanmaya değmeyeceğine inanmaya başlayınca da unuttuğum."

"En iyi savaşçı, düşmanı dosta dönüştüren savaşçıdır."

Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar... 8

"Bir psikiyatriste içini döken insanlar, bir papazla günah çıkarırken olduğundan daha rahat konuşuyorlardı, çünkü hekimler onlara Cehennem ateşinden söz etmiyorlardı."

"Sözcüklerin ötesinde bir dil var."

Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar... 9

"Yüreğin nerdeyse hazinen de oradadır."

"Değeri bilinmeyen her lütuf felâkete dönüşüyor."

Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar... 10

"En kusursuz cinayet, yaşama sevincini öldürmektir."

"Her gün, her gece binlerce ölüm yaşıyorum, birinizin bile şu kadarcık umurunda değilim."

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