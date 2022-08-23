Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar...

"Dünyanın bütün dağlarında, ormanlarında, bir tek yaprağı bile bir başkasının tıpkısı olarak yaratmamıştır Tanrı. Oysa siz farklı olmayı delilik sayıyorsunuz."

"Bir şey istediğin zaman bütün evren arzunun gerçekleşmesi için işbirliği yapar."