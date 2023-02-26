Sina Abdollahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sina Abdollahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sina Abdollahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sina Abdollahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sina Abdollahi 15 Nisan 2001 tarihinde Tabriz, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سینا عبداللهی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sina Abdollahi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStellar yapmaktadır. Sina Abdollahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sina Abdollahi'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sina Abdollahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sina Abdollahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sina Abdollahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sina Abdollahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Machine U21

1 Ekim 2020 yılında Machine Sazi

15 Temmuz 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Sina Abdollahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sina Abdollahi şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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