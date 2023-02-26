Sina Asadbeigi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sina Asadbeigi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sina Asadbeigi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sina Asadbeigi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sina Asadbeigi 17 Temmuz 1997 tarihinde Sarpol-e Zahab şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سینا اسدبیگی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sina Asadbeigi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Sina Asadbeigi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sina Asadbeigi'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sina Asadbeigi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sina Asadbeigi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sina Asadbeigi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sina Asadbeigi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Persepolis U19

1 Temmuz 2016 yılında Paykan FC U21

1 Temmuz 2018 yılında Paykan FC

1 Ağustos 2019 yılında Sorkhpooshan

4 Mart 2021 yılında Zob Ahan

27 Temmuz 2022 yılında Persepolis

Sina Asadbeigi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sina Asadbeigi şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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