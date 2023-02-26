Sina Bakhtiarinasab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sina Bakhtiarinasab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sina Bakhtiarinasab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sina Bakhtiarinasab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sina Bakhtiarinasab {dogum-tarihi} tarihinde Masjed Soleyman, Khuzestan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da سینا بختیاری نسب şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sina Bakhtiarinasab Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 1 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Sina Bakhtiarinasab'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sina Bakhtiarinasab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sina Bakhtiarinasab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sina Bakhtiarinasab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sina Bakhtiarinasab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

Sina Bakhtiarinasab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sina Bakhtiarinasab şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.