Sina Moridi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sina Moridi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sina Moridi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sina Moridi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sina Moridi 5 Mayıs 1996 tarihinde Dezful, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سينا مريدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sina Moridi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Sina Moridi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sina Moridi'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sina Moridi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sina Moridi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sina Moridi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sina Moridi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Foolad

15 Mart 2021 yılında Saipa FC

27 Eylül 2021 yılında Foolad

10 Temmuz 2022 yılında Sanat Naft

26 Ocak 2023 yılında Foolad

Sina Moridi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sina Moridi şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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