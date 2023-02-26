Sina Saeidifar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sina Saeidifar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sina Saeidifar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sina Saeidifar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sina Saeidifar 12 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سینا سعیدی فر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sina Saeidifar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sina Saeidifar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 20 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Sina Saeidifar'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sina Saeidifar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sina Saeidifar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sina Saeidifar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sina Saeidifar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sorkhp. U19

1 Temmuz 2018 yılında Saipa FC U19

1 Temmuz 2019 yılında Esteghlal U19

1 Eylül 2020 yılında Esteghlal U21

20 Şubat 2021 yılında Esteghlal FC

Sina Saeidifar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sina Saeidifar şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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