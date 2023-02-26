Sina Shahabbasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sina Shahabbasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sina Shahabbasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sina Shahabbasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sina Shahabbasi 12 Ağustos 1999 tarihinde Rasht, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سینا شاه عباسی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sina Shahabbasi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sina Shahabbasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 20 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Sina Shahabbasi'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sina Shahabbasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sina Shahabbasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sina Shahabbasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sina Shahabbasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Damash Gilan

20 Eylül 2020 yılında Foolad

Sina Shahabbasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sina Shahabbasi şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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