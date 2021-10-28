Sınaat ne demek, TDK'ya göre Sınaat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sınaat ne demek? Sınaat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sınaat kelimesi. Peki sınaat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sınaat nedir, sınaat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SINAAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sınaat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sınaat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sınaat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zanaat

