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Sinabung Yanardağı kül püskürdü

Endonezya'nın Sumatra Adasındaki Sinabung Yanardağının kraterinden 7 kilometre yükseklikte kalın bir kül dumanı yükseldi.

Sinabung Yanardağı kül püskürdü

Endonezya'nın Sumatra Adasındaki Sinabung Yanardağının kraterinden 7 kilometre yükseklikte kalın bir kül dumanı yükseldi.

Endonezya'nın Sumatra Adasındaki Sinabung Yanardağında hareketlenmeye başladı. Yanardağdan yükselen 7 kilometre yüksekliğindeki kül bulutu gök yüzünü kapladı. Endonezya Yanardağ Ajansından yapılan açıklamada, yerel halkın kül yağmurlarına karşı maske takmaları uyarısında bulundu. Ayrıca yetkililer, kratere 5 kilometreden fazla yaklaşılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Sinabung Yanardağı kül püskürdü

Sinabung Yanardağı kül püskürdü

Kaynak: İHA

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