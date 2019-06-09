Sinabung yanardağı patladı, külleri 7 bin metreye kadar yükseldi

Endonezya'da bulunan Sinabung yanardağı patladı. Patlama sonrası yanardağın külleri ve duman 7 bin metreye kadar yükseldi. Uzmanlar, olası kül yağmuruna karşı vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

Endonezya'ın Kuzey Sumatra bölgesinde bulunan Sinabung yanardağında yerel saat ile 16:28 sularında patlama meydana geldi. Patlama sonrası küllerin ve dumanın 7 bin metre yüksekliğe çıktığı belirtildi. Yetkililerin, "Halka ve turistlere, dağın 3 km çevresine yaklaşmamalarını tavsiye ediyoruz" dediği belirtilirken; uzmanların, yanardağın patlaması ile yükselen küllerin yağmur olarak yağması durumunda, halkı ve turistleri maske takmaları konusunda uyardıkları belirtildi.

DHA