Sinamandla Zondi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinamandla Zondi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinamandla Zondi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinamandla Zondi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinamandla Zondi 15 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinamandla Zondi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sinamandla Zondi'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sinamandla Zondi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinamandla Zondi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sinamandla Zondi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinamandla Zondi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinamandla Zondi şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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