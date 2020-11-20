Çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Sinan Akçıl ve uzatmalı sevgilisi Burcu Kıratlı yeniden ayrıldı. Akçıl'ın ayrılığın ardından yazdığı şarkı ise büyük ilgi gördü.

Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti 8 ay sonra boşanma kararı almıştı. Ancak ikili boşanmalarının ardından ayrılığa daha fazla dayanamadı ve yeniden bir araya geldi.

Ancak ikilinin boşanmanın ardından sık sık krizler yaşamaya devam etti.

Son olarak magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atılmıştı. Söylentilere göre Sinan Akçıl, Nez isimli Azeri bir diyetisyen ile aşk yaşamaya başlamış hatta genç kadın hamile kalmıştı.

Bu iddiaların ardından ikili aşklarının daha da güçlendiğini ifade ederek ilişkilerini yeniden bir şans vermişti.

İkilinin bu barışması da kısa sürdü ve büyük aşk bitti.

Sinan Akçıl'ın ayrılığın ardından yazdığı şarkı ise büyük ilgi gördü.