Sinan Akçıl şarkı ve besteleriyle müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yerini alıyor. 2018 yılında nikah masasına oturan fakat 8 ay sonra boşanan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl çifti, yeniden evlenmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İbo Show'un bu haftaki bölümüne katılan Sinan Akçıl'ın eşi sevenleri tarafından merak ediliyor. Sinan Akçıl eşi kimdir? Burcu Kıratlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ne zaman evlendiler? Detaylar haberimizde...

SİNAN AKÇIL EŞİ KİMDİR? BURCU KIRATLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

23 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya gelen Burcu Kıratlı, İlkokulu Ata Koleji'nde, ortaokul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamladı. Lisansını Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde yapan Kıratlı, okula devam ettiği sürece birçok oyun ve kısa filmde yer alarak, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı.

TRT 1 ekranlarında 2010 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli diziyle dizi kariyerine imza atan Kıratlı, Yağmur karakterine can verdi. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Ardından 2014 yapımı Peri Masalı’nda Peri karakterine hayat verdi. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş: Ertuğrul dizisiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu tarihi dizide Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Son olarak, Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterini canlandırdı. Bu dizide Emrah ile başrolü paylaştı.

NE ZAMAN EVLENDİLER?

İlk olarak 24 Aralık 2018 tarihinde evlenen çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Boşandıktan kısa süre sonra tekrar barışan çift sevgili olarak devam etmelerinin ardından çift 22 Şubat'ta yeniden nikah masasına oturdu.