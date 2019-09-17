Sinan Akçıl memleketi Biga'da sahne aldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında şarkıcı Sinan Akçıl, konser verdi.

Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendiren Akçıl, sanatseverlerden alkış aldı.

Biga Gümüşçaylı olduğunu belirten Akçıl, "Babamın bu topraklardan gidip önemli bir profesör olması çok değerli. Yarın Gümüşçay'a giderek, büyükannemin ve büyükbabamın mezarlarını ziyaret edeceğim. Benim için çok önemli bir an." dedi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da hemşehrileriyle buluşan Akçıl'a teşekkür ederek, çiçek verdi.

Konser sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.

Kaynak: AA