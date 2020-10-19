Sinan Akçıl sevgilisinin hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!

Eylül 2019’da boşanıp 20 gün sonra yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın ayrılık haberlerinin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

İddialara göre Sinan Akçıl, Kıratlı'yı yeni sevgilisi hamile olduğu için terk ettiği yönündeydi.

Nez isimli, Bakülü bir ailenin kızı olduğu iddia edilen sevgilisi hakkında Akçıl sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"BURCU BENİM HALA SEVDİĞİ TEK KADIN"

Akçıl açıklamasında haberin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Akçıl açıklamasında şu sözlere yer verdi; "Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15, 20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu benim hala sevdiğim ve değer verdiğim "tek" kadındır. Bu ayrılık sürecinde "Sadece duyumlara dayanarak yapılan" mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımı da bildirmek isteriz."

Akçıl'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken paylaşımı yorumlara kapaması da dikkatlerden kaçmadı.