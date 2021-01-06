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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bir kez daha barıştı!

Bir dargın bir barışık çiftimiz Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı geçtiğimiz aylarda yeniden ayrılmış ve Sinan Akçıl birlikte yaşadıkları evden taşınmıştı. Ancak ünlü çift ayrılığa yine fazla dayanamadı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bir kez daha barıştı!

Aralık 2018’de Amsterdam’da hayatlarını birleştiren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çifti 9 ay sonra boşanmış ancak ikili fazla dayanamayıp yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bir kez daha barıştı!

Hatta Sinan Akçıl'ın güzel oyuncuya Paris'te ikinci kez evlenme teklifi ettiği iddia edilmişti. İkilinin hayranları yeniden nikah masasına oturmalarını beklerken ünlü çiftten kötü haber geldi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bir kez daha barıştı!

Sık sık ayrılıp barışan ikili son olarak evlerini ayırmış ve Burcu Kıratlı konuyla ilgili artık işiyle konuşulmak istediğini söylemişti.

Ancak bir dargın bir barışık ünlü çift geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya geldi ve yılbaşını birlikte geçirdiği iddia edildi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bir kez daha barıştı!

Konuyla ilgili ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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