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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturacak!

Sanat camiasının bir dargın bir barışık çifti ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'dan müjdeli bir haber geldi. Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yeniden nikah masasına oturmayı planlıyor.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturacak!

Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden olan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan güzel haber geldi. 

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 31 Aralık 2018’de evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, dokuz ay sonra boşanmış ancak ikili ayrılığa fazla dayanamamış ve yeniden bir araya gelmişti.

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren ünlü çiftin ikinci kez nikah masasına oturacağı ortaya çıktı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturacak!

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un, "İkinci Kez Evleniyorlar" başlıklı yazısı şöyle: 
"Şarkıcı-söz yazarı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı cephesinden yine müjdeli bir haberim var! İki aylık flörtün ardından 31 Aralık 2018'de, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde evleneceklerini ilk benden öğrendiğiniz çift, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturacak!

Evet, yanlış okumadınız... Hatırlarsınız; rüya gibi başlayan evlilikleri 6 Eylül 2019'da tek celsede biten çift, 18 gün sonra barışıp yine aynı evde yaşamaya başlamıştı. Ancak mutlulukları geçtiğimiz ekim ayına kadar devam etmiş, yine ayrılmışlardı!

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturacak!

Bu seferki biraz uzun sürse de, boşandıkları gün yine barıştıklarını öğrendiğim çift, ikinci kez evleniyor. 'Burcu benim için hayattaki en değerli varlık. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım' diyen Sinan Akçıl ikinci kez evlilik teklif etmiş, Burcu Kıratlı da kabul etmiş.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturacak!

Sevgililer Günü'nde evlenmeyi planlayan çift, her şeyi çok hızlı yaşadığı için o tarihi beklemeden nikah masasına oturursa da hiç şaşırmam. Umarım bu sefer mutlulukları daim olur."

Konuyla ilgili ünlü çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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