Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı tekrardan mı evlenecek?

Boşanmalarının ardından 20 gün sonra 2. evlilik için tekrardan karar alan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti magazin gündeminde tekrardan gündeme oturdu.

2019 yılının ilk zamanlarında evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti boşandıktan 20 gün sonra barıştı. İlişkilerine ikinci bir şans vererek barışma kararı alan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı tekrardan Paris'e gitti. İddialara göre Sinan Akçıl'ın Kıratlı'ya ikinci kez evlenme teklif ettiği Kıratlı'nın bu teklife evet dediği öğrenildi.