  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Sinan Akçıl'dan, düğününde pandemi kurallarını ihlal ettikleri nedeniyle eleştiride bulunan Işın Karaca'ya yanıt

Sinan Akçıl'dan, düğününde pandemi kurallarını ihlal ettikleri nedeniyle eleştiride bulunan Işın Karaca'ya yanıt

Geçtiğimiz gün evliliklerine 2. şans verip tekrar dünya evine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın düğün töreni hakkında şarkıcı Işın Karaca eleştiride bulundu. Pandemi kurallarının uygulanmadığını söyleyen Karaca'ya, Akçıl'dan 'Herkesin Hes kodu alındı, buradan ekmek çıkmaz' şeklinde yanıt verdi.

Sinan Akçıl'dan, düğününde pandemi kurallarını ihlal ettikleri nedeniyle eleştiride bulunan Işın Karaca'ya yanıt 118

Geçtiğimiz gün ikinci kez dünya evine giren şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı düğünü hakkında Işın Karaca'dan eleştiri geldi