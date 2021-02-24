Sinan Akçıl'dan, düğününde pandemi kurallarını ihlal ettikleri nedeniyle eleştiride bulunan Işın Karaca'ya yanıt
Sinan Akçıl'dan, düğününde pandemi kurallarını ihlal ettikleri nedeniyle eleştiride bulunan Işın Karaca'ya yanıt
Geçtiğimiz gün evliliklerine 2. şans verip tekrar dünya evine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın düğün töreni hakkında şarkıcı Işın Karaca eleştiride bulundu. Pandemi kurallarının uygulanmadığını söyleyen Karaca'ya, Akçıl'dan 'Herkesin Hes kodu alındı, buradan ekmek çıkmaz' şeklinde yanıt verdi.