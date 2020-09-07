Sinan Aşçı kimdir?Kaç yaşında?Nereli? Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı neden görevden alındı?

Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı. Peki Sinan Aşçı kimdir? Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı neden görevden alındı?

SİNAN AŞÇI KİMDİR?

Sinan Aşcı, Kahramanmaraş İlinin Göksun İlçesinde doğdu. İlköğretim ve Lise eğitimini Göksun Kahramanmaraş' ta tamamlayan Aşçı, Lisans eğitimini ise 2008 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Sinan Aşcı, bir süre Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanıp Batman Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti.

Batman İlinde Vilayet Stajını, Balıkesir İli Erdek İlçesinde Refiklik Stajını, Adıyaman İlinde ise Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. Nevşehir İli Derinkuyu İlçesinde Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra Yurtdışı stajı için gönderildiği Amerika Birleşik Devletlerinde bir yıl süreyle Towson University' de İngilizce dil eğitimi aldı.

Aynı zamanda Amerikan Kamu Yönetimi üzerine çeşitli Kamu Kurumlarında incelemelerde bulundu. Bu dönemde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Wasington Büyükelçiliğinde Büyükelçilik stajını tamamladı.

Çeşitli yerlerde kaymakamlık yapan Aşcı, en son Eflani Kaymakamıyken Beşiri’ye ataması yapıldı.

SİNAN AVCI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Batman Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, hakkında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Aşçı'nın Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladığı bildirildi.