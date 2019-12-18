Sinan Aslan: “İpekyolu hak ettiği hizmete kavuşacak”

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, her zaman halkın ve esnafın yanında olmaya çalıştığını belirterek, "İpekyolu hak ettiği hizmete kavuşacak" dedi.

Başkan Vekili Sinan Aslan, beraberindeki İl Defterdarı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Murtaza Kamar ve ilgili birim müdürleriyle şehir merkezinde vatandaşların uğrak noktalarından olan Sanat Sokağı başta olmak üzere PTT Caddesi, Kuş Kafesi Sokağı, Şemsiyeli Sokak ve Nur Baba Sokaktaki esnafla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını bizzat yerinde dinleyen Aslan, esnaflarla yakından ilgilenerek, yapılması gereken çalışmalar hakkında birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Özellikle Sanat Sokağı'nda uzun zamandır halkın nazarında kötü imaj bırakan seyyar satıcı sorunu ve kaldırım işgaliyle ilgili gerekli önlemlerin alınması konusunda birim müdürlerine gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Başkan Vekili Sinan Aslan, incelemelerin amacının sorunları yerinde görüp esnaf ve vatandaşlarla istişare etmek olduğunu kaydetti. Aslan, "Sanat Sokağı ve devamında bulunan diğer sokaklarımız için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Burada özellikle sizlerle buluşarak sizlerin de görüşlerini almak istiyoruz. Sizler burada vergi veren, kira ödeyen, istihdam sağlayan, işverenler olarak her türlü zorluğa göğüs geriyorsunuz. Birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. En azından bizde burada sizlerle bir araya gelerek yanınızda olduğumuzu gösterip, çalışacağımız projelerde sizlerden gelen talepleri de dikkate alarak şehrimize yakışacak çalışmalar sunmak istiyoruz" dedi.

Başkan Vekili Sinan Aslan, halkla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını ifade ederek, "Her zaman halkımızın ve esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Fırsat buldukça sizleri ziyaret edip, üzerimize düşen hizmetleri yapmanın gayreti içinde olacağız. Yapacağımız hizmetlerin süreklilik sağlaması ve korunması konusunda sizlere de görevler düşüyor. Bu bilinç ve şuurla elbirliği yaparak, ilimizin hak ettiği değere kavuşmasına destek olalım" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar ise, belediyenin yaptığı çalışmalardan memnuniyet duyduklarını, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın samimiyetle sorunlarını dinlemesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, teşekkürlerini sundular.

Kaynak: İHA