Sinan Bakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Bakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinan Bakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinan Bakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinan Bakis 22 Nisan 1994 tarihinde Troisdorf şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Türkiye,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sinan Bakış şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinan Bakis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SB9 yapmaktadır. Sinan Bakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sinan Bakis'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sinan Bakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sinan Bakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sinan Bakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinan Bakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bonner SC U19

1 Temmuz 2012 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2013 yılında Leverkusen II

5 Eylül 2013 yılında Kayserispor

1 Temmuz 2016 yılında Bursaspor

3 Temmuz 2018 yılında Admira Wacker

21 Temmuz 2020 yılında Heracles Almelo

1 Eylül 2022 yılında FC Andorra

Sinan Bakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinan Bakis şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sinan Bakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bonner SC, Bayer 04 Leverkusen

Türkiye U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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