Sinan Bolat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Bolat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sinan Bolat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sinan Bolat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sinan Bolat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Bolat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinan Bolat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinan Bolat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinan Bolat 3 Eylül 1988 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye,Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinan Bolat Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bolat Management yapmaktadır. Sinan Bolat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Westerlo futbol takımında oynamaktadır. KVC Westerlo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sinan Bolat'nin KVC Westerlo ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sinan Bolat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sbolat38/

Sinan Bolatboyu ve yaşı kaç

Sinan Bolat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinan Bolat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sinan Bolat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinan Bolat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında KRC Genk

1 Ocak 2009 yılında Standard Liège

30 Temmuz 2013 yılında FC Porto

27 Ocak 2014 yılında Kayserispor

30 Haziran 2014 yılında FC Porto

22 Temmuz 2014 yılında Galatasaray

30 Haziran 2015 yılında FC Porto

21 Temmuz 2015 yılında Club Brugge

30 Haziran 2016 yılında FC Porto

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto B

31 Ağu 2016 yılında Nacional

30 Ocak 2017 yılında FC Porto B

31 Ocak 2017 yılında Arouca

30 Haziran 2017 yılında FC Porto B

17 Temmuz 2017 yılında Royal Antwerp

27 Ağu 2020 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2022 yılında KVC Westerlo

Sinan Bolat kimdir

Sinan Bolat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinan Bolat şuan KVC Westerlo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Melo Zonhoven, KRC Genk

Sinan Bolat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sinan Bolat nereli

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