Sinan Çetin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SİNAN ÇETİN KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Mart.1953

Sinan Çetin kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Yönetmen, Prodüktör

Sinan Çetin doğum yeri : Bahçesaray, Van

SİNAN ÇETİN BİYOGRAFİSİ

Yönetmen, prodüktör, yayıncı. Türkiye'nin önemli yönetmenlerindendir. Film çalışmaları dışında reklam filmi, TV dizisi ve klip prodüksiyonu gibi çalışmalar yaptığı Plato Film isimli şirketi kurmuş, yeni sinemacılar yetiştirmek üzere Plato Okul'u açmıştır. Berlin In Berlin, Çiçek Abbas, Propaganda ve Komser ŞekspirÇetin'in ses getirmiş olan filmlerindendir.

1953 yılında Van, Bahçesaray’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini babasının görevi dolayısıyla Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladıktan sonra Ankara'ya taşındı. Hacettepe Üniversitesi'nde sanat tarihi üzerine eğitim alan Çetin, grafik, resim ve fotoğrafla ilgileniyordu ve bu alanlarda uğraşlar vermeye başladı. Üniversite yıllarında siyasi gurupların ve yayınevlerinin amblemlerini çizdiği, broşürlerini hazırladığı ilk platosu “Genç Fotografik”i (GFG)kurdu. Burası o yıllardaki öğrenci liderlerinin, yayıncıların, entelektüellerin uğrak yerine dönüşmüştü. Ardından Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oynanan Maksim Gorki’ye ait “Ana” oyununu resimledi ve ilk sergisini açtı.

1976 senesinde Çağdaş Sahne’de programlar düzenlemeye başladı ve panoya “fotoğrafla ilgilenenler bana gelsin,” yazılı bir kayıt astı. Karşılaştığı ilgi neticesinde Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği’ni kurdu ve buranın ilk başkanı oldu. Çağdaş Sahne’de sergiler, film gösterimleri, açık oturumlar ve söyleşiler düzenledi. O yıllarda Ankara gençliğinin bilincinin oluşmasında, salona getirdiği Aziz Nesin, Uğur Mumcu, Çetin Altan gibi önemli düşünce insanlarıyla organize ettiği sanat tartışmalarının yeri büyüktü. Anadolu’yu ilk kez dolaştığı sırada Celal Ertem ile beraber Nazım Hikmet’in şiirlerini kendi fotoğrafları ile kartpostallar yapıp bastı.

Sonraları sinemaya yönelen rejisörün sektördeki ilk deneyimi 1975 yılında Zeki Ökten’in yönetmenliğini yaptığı Hanzo adlı filmdeki asistanlık göreviydi. Usta yönetmenler Şerif Gören ve Atıf Yılmaz ile birlikte çalışma fırsatı da yakalayan Çetin, 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Baskın ve Halı Türküsü adlı belgeseller için kamera arkasına geçti.

1977 yılında başrolünde Ahmet Mekin’in oynadığı “Halının Türküsü” isimli ilk filmini yönetti. Bu film 65 dakikaydı, fakat bir yarışmaya katılabilmesi için film 30 dakikaya indirildi. Bugün tek kopyasının Moskova Film Festivali’nde olduğu sanılan bu film aynı festivalde “En Başarılı Genç Yönetmen” ödülünü aldı.

Yönetmenin ilk filmi 1980 yılında izleyiciyle buluştu: Bir Günün Hikayesi. Oyuncu kadrosunda Nizamettin Arıç, Fikret Hakan, Nur Sürer yer alıyordu. Sürer, bu filmde canlandırdığı Zeynep rolüyle 1982 Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

Sonraları sırasıyla Çirkinler de Sever, Çiçek Abbas, 14 Numara, Prenses, Gökyüzü ve Gökyüzü isimli filmleri yöneten Çetin, 1980 ile 1982 seneleri arasında “Çirkinler de Sever” ve “Çiçek Abbas” filmlerini yönetti. Bu filmler en iyi senaryo ve en iyi film ödüllerini aldılar. 1986 yılında “14 Numara” adlı filmi ile 22. Altın Portakal Film Festivali’nde “en iyi yönetmen” ödülünü aldı.

Sinan Çetin, reklam filmleri çekmeye başladı ve yirmi sene boyunca binin üzerinde reklam filmi çekti. Garanti Bankası, Ülker, Akbank, Renault, Arçelik, Turkcell, Digiturk gibi uluslararası ve ulusal pazarda önemli markaların imaj filmlerinin yönetmeni oldu.

1993 yılında izleyiciyi Türkiye'de o yıla kadarki en büyük gişe hasılatını yapan Berlin in Berlin'le buluşturdu. Film başrol oyuncusu Hülya Avşar'a Moskova Uluslararası Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı ve aynı festivalde Sinan Çetin en iyi yönetmen adayı oldu. Bu arada reklam filmleri ve müzik klipleri de yönetti ve 1987'de kurduğu Plato Film'i başarılı bir noktaya getirdi. Yüzlerce ödüllü reklam filmine imza atan Çetin, Bay E'den sonra babasının hayatını yansıttığı ve trajikomik unsurlarla dikkat çeken 1999 tarihli Propaganda filmi için kamera arkasındaydı.



Taylan Biraderler, Gülse Birsel, Tolga Çevik gibi genç sanatçılara destek vererek “Okul”, “Avrupa Yakası”, “Komedi Dükkanı” gibi sinema ve televizyonda iz bırakan işlerin yapımcılığını üstlendi.

2001'deyse Okan Bayülgen, Gazanfer Özcan ve Kadir İnanır'lı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Komser Şekspir'i izleyiciyle buluşturan yönetmen 2002'de Daryl Hannah, Sylvia Kristel ve Marcia Cross gibi uluslararası yıldızların başrollerde görüldüğü Bank'ı yönetti. Vizyona giriş tarihi çeşitli sorunlar yüzünden ertelenen Romantik isimli yapım ise 2007 yılında gösterimdeydi.

İlk eşi Hale Hanım ile evliliğinden Rüzgar (d.1985) adında bir oğlu olan Sinan Çetin, ikinci evliliğini aynı zamanda filmlerinde sinamatograf olarak çalışan Rebekka Haas (d.1963) ile 1990 yılında yaptı. Bu evlilikten de Rafael Cemo Çetin(d.1992), Orfeo Çetin(d.1994), Tess Sahara Çetin (d.1996) adlarında 3 çocuğu dünyaya geldi.

Yönetmen çeşitli üniversitelerde verdiği derslerin yanı sıra Plato Okul'u kurarak sinema endüstrisinin yeni çalışanlarını yetiştirmeye katkıda bulunmaktadır. Korku filmlerini seven Çetin bir gün kendisi de bir korku filminde oynamak istemektedir. Cihangir tutkusuyla tanınan Çetin'in evi ve Plato Film bu semtte bulunmaktadır. Sinan Çetin liberal düşünceyi yaymak amacıyla yakın dostu fikir adamı Atilla Yayla'nın da entelektüel desteğiyle Ayn Rand ve Karl Popper gibi filozofların eserlerini yayınladığı bir yayınevi kurmuştur. Yayla'nın en önemli eserlerinden biri olan "Liberalizm", Çetin'in yaptığı özel bir kapak tasarımıyla bu yayınevinden yayınlanmıştır.

Sinan Çetin'den

"Bir gün bu ülkede devletin kutsal sayılması gerektiği ve bireyden daha önemli olduğu teranesi sona ererse, rahat bir nefes alacağız. "

"Film yönetmenliği sözü olan her sanatçının sözünü söyleyebileceği en olanaklı alandır. "

"Hiçbir düşünce kutsal değildir. Bütün düşünceler gelişir ve değişir. Eğer gelişmeyen ve değişmeyen bir düşünce varsa, çoktan bitmiş, ömrünü tüketmiş demektir. Sadece embesiller fikir değiştirmez."

"Dolayısıyla kadınla ilgili ayrı bir dünya olmamalı. Ayrı bir sorun, ayrı bir gelecek, ayrı bir geçmişi yok kadının. Bu anlamda hiçbir zaman feminizmi anlamadım."

"Bir ülkede gelişen hayata uygun yasalar çıkmazsa, başkentin kanunları manasızlaşıp hayatın karşısına dikiliyor."



Ödülleri:

2005 - 1.Beyaz İnci TV Ödülleri -En İyi Dizi (Komedi) (Avrupa Yakası)

1993 - 42. Mannheım Uluslararası Film Festivali - Halk Jürisi Ödülü (Berlin in Berlin)

1985 - 22. Antalya Film Şenliği - En İyi Yönetmen (14 Numara)

1985 - 22. Antalya Film Şenliği - En İyi 2. Film (14 Numara)

1982 - 19. Antalya Film Şenliği - En İyi Film (Çirkinler De Sever) /

1982 - Hyeres Genç Filmciler Festivali - Halk Jürisi Ödülü (Bir Günün Hikayesi)

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2018 - İstasyon (Sinema Filmi)

2018 - Amerikalı Kız (Sinema Filmi)

2015 - Propaganda 2 (Sinema Filmi)

2012 - Çanakkale Çocukları (Sinema Filmi)

2009 - Yankee Go Home (Sinema Filmi)

2008 - Kağıt (Sinema Filmi)

2006 - Türkiye'nin hatıra defteri belgeseli (Kısa Film)

2005 - Banka (Sinema Filmi)

2002 - Romantik (Sinema Filmi)

2000 - Komser Şekspir (Sinema Filmi)

1999 - Propaganda (Sinema Filmi)

1995 - Bay E (Sinema Filmi)

1993 - Berlin in Berlin (Sinema Filmi)

1986 - Prenses (Sinema Filmi)

1986 - Gökyüzü (Sinema Filmi)

1985 - 14 Numara (Sinema Filmi)

1982 - Çiçek Abbas (Sinema Filmi)

1981 - Çirkinler De Sever (Sinema Filmi)

1980 - Bir Günün Hikayesi (Sinema Filmi)

1978 - Baskın (Kısa Film)

1977 - Halı Türküsü (Kısa Film)

Senaryo :

2018 - İstasyon (Sinema Filmi)

2018 - Amerikalı Kız (Sinema Filmi)

2012 - Çanakkale Çocukları (Sinema Filmi)

2009 - Yankee Go Home (Sinema Filmi)

2008 - Kağıt (Sinema Filmi)

2005 - Banka (Sinema Filmi)

2002 - Romantik (Sinema Filmi)

1999 - Propaganda (Sinema Filmi)

1995 - Bay E (Sinema Filmi)

1993 - Berlin in Berlin (Sinema Filmi)

1986 - Prenses (Sinema Filmi)

1986 - Gökyüzü (Sinema Filmi)

1985 - 14 Numara (Sinema Filmi)

1981 - Çirkinler De Sever (Sinema Filmi)

1980 - Bir Günün Hikayesi (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2015 - Propaganda 2 (Sinema Filmi)

2012 - Çanakkale Çocukları (Sinema Filmi)

2012 - Muck (TV Dizisi)

2010 - Gecekondu (Tv Programı)

2010 - Cümbür Cemaat Aile (TV Dizisi)

2009 - Yankee Go Home (Sinema Filmi)

2009 - Ay Lav Yu (Sinema Filmi)

2009 - Ah Kalbim (TV Dizisi)

2008 - Plajda (Sinema Filmi)

2008 - Peri Masalı (TV Dizisi)

2008 - Mert İle Gert (TV Dizisi)

2008 - Limon Ağacı (TV Dizisi)

2008 - Kağıt (Sinema Filmi)

2007 - Şöhret Okulu (TV Dizisi)

2007 - Çocuk (Sinema Filmi)

2007 - Zıt Kardeşler (TV Dizisi)

2007 - Plajda Kız Tavlama Kılavuzu (Sinema Filmi)

2007 - 2010 - Komedi Dükkanı (TV Dizisi)

2007 - El Gibi (TV Dizisi)

2007 - Doğum Günü (TV Filmi)

2007 - Amerikan Traşı (Sinema Filmi)

2006 - Aşk Beklemez (TV Filmi)

2006 - Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2005 - Deli Duran (TV Dizisi)

2005 - Bendeniz Aysel (TV Dizisi)

2005 - Banka (Sinema Filmi)

2004 - Pardon (Sinema Filmi)

2004 - 2009 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2003 - Okul (Sinema Filmi)

2002 - Romantik (Sinema Filmi)

2000 - Ölüm Peşimizde (TV Filmi)

2000 - Zümrüt / Gözlerim Aklına Gelirse (Sinema Filmi)

2000 - Yıldız Tepe (Sinema Filmi)

2000 - Yaralı Kurt (Sinema Filmi)

2000 - Kırık Zar (TV Filmi)

2000 - Komser Şekspir (Sinema Filmi)

2000 - Halk Çocuğu (Sinema Filmi)

2000 - Ağlayan Kadın (TV Filmi)

2000 - Ağaçlar Ayakta Ölür (Sinema Filmi)

2000 - Artık Sevmeyeceğim (TV Filmi)

1999 - Propaganda (Sinema Filmi)

1995 - Bay E (Sinema Filmi)

1993 - Berlin in Berlin (Sinema Filmi)

Görüntü Yönetmeni :

1995 - Bay E (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2010 - Gecekondu (Kendisi)(Tv Programı)

2006 - Maskeli Beşler: Irak (Sinema Filmi)

2005 - Banka (Yunus) (Sinema Filmi)

2004 - Şans Kapıyı Kırınca (Hotel Bonita Cocierge) (Sinema Filmi)

2004 - 2007Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2002 - Mumya Firarda (Sinema Filmi)

2000 - Komser Şekspir (Kendisi) (Sinema Filmi)

2000 - Dadı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1999 - Propaganda (Çoban) (Sinema Filmi)

1990 - Robert'in Filmi - Robert's Movie (Sinema Filmi)

1986 - Gökyüzü (Sinema Filmi)

Eser :

2013 - İnanç Odası (Sinema Filmi)

Yönetmen Ekibi :

1976 - Darbe (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)

1975 - Hanzo (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)

1975 - Hanzo (Asistan) (Sinema Filmi)